[4.28 欧州CL準決勝第1戦](パルク デ プランス)※28:00開始<出場メンバー>[パリSG]先発GK 39 マトベー・サフォノフDF 2 アクラフ・ハキミDF 5 マルキーニョスDF 25 ヌーノ・メンデスDF 51 ウィリアム・パチョMF 17 ビティーニャMF 33 ウォーレン・ザイール・エメリMF 87 ジョアン・ネベスFW 7 フビチャ・クバラツヘリアFW 10 ウスマン・デンベレFW 14 デジレ・ドゥエ控えGK 30 リュカ・シバリエGK 89 レナート・マリンDF 4