パリSGvsバイエルン スタメン発表
[4.28 欧州CL準決勝第1戦](パルク デ プランス)
※28:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 39 マトベー・サフォノフ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
控え
GK 30 リュカ・シバリエ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・エムバイェ
監督
ルイス・エンリケ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 21 伊藤洋輝
DF 34 D. Ofli
DF 43 F. Pavic
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
Aaron John Danks
※28:00開始
<出場メンバー>
[パリSG]
先発
GK 39 マトベー・サフォノフ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
控え
GK 30 リュカ・シバリエ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・エムバイェ
監督
ルイス・エンリケ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 21 伊藤洋輝
DF 34 D. Ofli
DF 43 F. Pavic
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 27 コンラッド・ライマー
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
Aaron John Danks
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります