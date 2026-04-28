『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』放送決定 パーソナリティは上田瞳・日笠陽子・松田颯水
アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』に声優として出演する上田瞳、日笠陽子、松田颯水がパーソナリティーを務める特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』が、ニッポン放送ほかにて5月8日22時から生放送されることが決まった。
【写真】『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』バナー
『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesによるクロスメディアコンテンツ。テレビアニメやゲームなどで、実在する競走馬をモチーフにした物語が展開されている。
今回の番組では、ゴールドシップ役の上田瞳、オルフェーヴル役の日笠陽子、ステイゴールド役の松田颯水がパーソナリティーを、フリーアナウンサーの荘口彰久がアシスタントを務め、2月にゲーム配信5周年を迎えたウマ娘に関するさまざまなトークを展開するほか、さまざまな企画が行われる予定だ。
さらに、ウマ娘に関してのおたよりや放送前に発表されるテーマに沿ったメールを募集し、メールが採用されたリスナーには番組オリジナルステッカーをプレゼントする。
『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』はニッポン放送を含む全国19局ネットで5月8日22時放送。
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『ウマ娘 プリティーダービー』はCygamesによるクロスメディアコンテンツ。テレビアニメやゲームなどで、実在する競走馬をモチーフにした物語が展開されている。
今回の番組では、ゴールドシップ役の上田瞳、オルフェーヴル役の日笠陽子、ステイゴールド役の松田颯水がパーソナリティーを、フリーアナウンサーの荘口彰久がアシスタントを務め、2月にゲーム配信5周年を迎えたウマ娘に関するさまざまなトークを展開するほか、さまざまな企画が行われる予定だ。
さらに、ウマ娘に関してのおたよりや放送前に発表されるテーマに沿ったメールを募集し、メールが採用されたリスナーには番組オリジナルステッカーをプレゼントする。
『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』はニッポン放送を含む全国19局ネットで5月8日22時放送。