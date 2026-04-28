アドビは、独自のクリエイティブエージェントを搭載した「Adobe Firefly AI アシスタント」のパブリックベータ版を公開した。Fireflyの項目に「AIアシスタント」が追加され、利用できるようになっている。 チャット形式になっており、思い描く成果物を自分の言葉で説明するだけ、要望に応じてAIアシスタントが、Photoshop、Lightroom、Premiere、FireflyなどのCreative Cloudアプリ間をまたいだ多段階のワー