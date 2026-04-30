AESTURA（エストラ）が2026年5月1日（金）、「アトバリア365 クリーム 新商品お試しセット」を発売する。■ライン使いトライアルセット人気の「アトバリア365 クリーム」に加え、新登場の「アトバリア365 カプセルトナー」と「アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム」を組み合わせたセット。水分チャージとうるおいバリアケアを同時に体感できる構成。インナードライや、乾燥によるごわつき・テカリなど複雑な肌悩みに対応。