赤福は4月24日〜5月7日、「赤福特別販売会」を、羽田空港にて開催します。■五十鈴茶屋の「おかげ犬サブレ缶」も土日限定で登場期間中、第1ターミナルの2階にある出発ロビーのC検査場前および第2ターミナルの2階にある出発ロビーのマーケットプレイスにて、赤福餅をはじめとする定番商品や、五十鈴茶屋の菓子、数量限定の商品を販売します。赤福からは、定番となる「赤福餅」（12個入）のほか、「白餅〓餅」（8個入）などが登場。