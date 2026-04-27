aespaが、日本ドームツアーを“シンドローム級”の熱気の中で締めくくった。aespaは4月25日と26日、東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK：aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催した。【写真】ジゼル、沖縄で魅せた“スイムウェアSHOT”aespaは昨年8月にソウル・オリンピック公園KSPO DOME公演を皮切りに、福岡、東京、愛知、大阪など日本主要都市で1万人規模のアリーナツアーを展開し、さらにバンコ