アドビは、独自のクリエイティブエージェントを搭載した「Adobe Firefly AI アシスタント」のパブリックベータ版を公開した。Fireflyの項目に「AIアシスタント」が追加され、利用できるようになっている。

チャット形式になっており、思い描く成果物を自分の言葉で説明するだけ、要望に応じてAIアシスタントが、Photoshop、Lightroom、Premiere、FireflyなどのCreative Cloudアプリ間をまたいだ多段階のワークフローをオーケストレーションして実行。

1つの製品写真からSNS投稿用の素材一式を生成したり、企画書からムードボードを作成したり、一連のプロフィール写真を一斉に洗練させるなど、作りたいものを自分の言葉で説明するだけ形になるという。

ユーザーの役割は成果物の方向性を決めることで、ユーザーがツールを操作したりアプリ間を行き来したりする代わりにアシスタントが適切なタイミングで適切なツールを使って実作業を行なう。

今回のベータ版では、アシスタントは、自動トーン補正、生成塗りつぶし、背景を削除、ベクター化、プリセットなど、一連のアドビのクリエイティブツールに搭載された60種類以上の強力なプロ仕様の機能を活用して成果物を作成。今後もツールや機能の拡充を予定している。

また、アシスタントが実行する各ステップは可視化され、クリエイティブなビジョンに沿うよう途中で質問をするため、どの時点でも微調整や方向転換が行なえるほか、必要に応じてユーザーの手作業に切り替えることもできる。

アシスタントで作成した成果物はCreative Cloudストレージに直接保存できるため、Photoshop、Illustrator、Adobe Premiere、その他のアドビアプリを開くたびに、そのアセットがすぐに使える状態になる。

ビジョンの定義、細部の調整、最適な選択肢の決定といったクリエイティブな判断はすべてユーザーが行ない、アシスタントが実行のプロセスを加速させることで、「クリエイターは最も重要な、クリエイティブな作業に集中し続けることができます」としている。

また、Adobe Fireflyだけでなく、AnthropicのClaudeをはじめとするサードパーティ製AIモデルにもこの新しい制作アプローチを導入するべく取り組んでいるという。「皆さまが日々使う作業環境で、アドビが提供する最高峰のクリエイティブツールに直接アクセスできるようになります」としている。