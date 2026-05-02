セルフパンケーキバーガー【画像で確認】作るのも、 食べるのも楽しい！「ホットプレートで映えごはん」人が集まる機会も多いシーズン、食事の時間も賑やかに楽しく過ごしたいならホットプレートを使うのがオススメ！今回紹介するレシピはホットプレートでパンケーキも具も焼いて、各自が好きなものをはさんで作るので準備や調理は簡単！作るのも食べるのもみんなが楽しめる料理です。好きなものをどんどんはさんで食べよう！■セ