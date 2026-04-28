愛美が、初の2マンライブ＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞の開催を発表した。公演は2026年8月8日・9日の2日間、ヒューリックホール東京にて開催。各日異なるゲストを迎え、日替わりで2マンライブが行われる。DAY1には田所あずさ、DAY2には相羽あいなが出演し、BanG Dream!での共演でも知られる愛美との特別なステージを届けるとのこと。田所あずさ相羽あいなまた、本公演ではグッズ付きチケットも販売される。特典のTシ