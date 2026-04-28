CHiCO with HoneyWorksが、21stシングル「君のせいで愛してる」を6月3日に発売されることを決定した。本作は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマに起用されており、現在配信中となっている。両片想いの甘酸っぱい恋模様を描いた“胸キュン必至”の物語に寄り添う、CHiCO with HoneyWorksならではのキュートでエモーショナルなサウンドに仕上がっているという。さらに、7月より開催される