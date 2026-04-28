CHiCO with HoneyWorksが、21stシングル「君のせいで愛してる」を6月3日に発売されることを決定した。

本作は、現在放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のオープニングテーマに起用されており、現在配信中となっている。両片想いの甘酸っぱい恋模様を描いた“胸キュン必至”の物語に寄り添う、CHiCO with HoneyWorksならではのキュートでエモーショナルなサウンドに仕上がっているという。

さらに、7月より開催される全国ツアーにあわせて、本番直前にメンバーと“気合い入れ”ができるイベントへ抽選でご招待するキャンペーンの実施が決定した。あわせて、店舗別先着購入者特典も用意される。そのほか詳細は、公式サイトをチェックしてほしい。

◾️21stシングル「君のせいで愛してる」

2026年6月3日（水）リリース

予約：https://cwhw.lnk.to/c8QY3q

※TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ [初回仕様限定盤]（CD）

SMCL-994 2,000円（税込）

初回仕様：アニメ描きおろしイラストラベル

※収録内容の詳細は後日公開いたします。 ▼早期予約キャンペーン

「LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）」

ライブ本番直前の“気合い入れ”ご招待＆お土産チェキプレゼント

＜対象公演・ご招待人数＞

2026年7月20日（月・祝）大阪・Zepp Osaka Bayside

2026年8月9日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

2026年8月23日（日）愛知・Zepp Nagoya

ご招待：各会場10名様 ▼店舗別先着購入者特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：缶バッジ

・セブンネットショッピング：アクリルクリップバッジ

・全国アニメイト（通販含む）：ミニフォト

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：L判ブロマイド

・Sony Music Shop：紙製しおり

・HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）：ステッカー

・ソフマップ×アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）：クリアシート（CDジャケットサイズ）

・CHiCO with HoneyWorks応援店：告知ポスター

※応援店対象店舗は追って公開いたします。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚ご購入につき、1つ特典をお渡しいたします。

※絵柄は後日発表とさせていただきます。

◾️TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』 ©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会 ▼放送情報

2026年4月よりTOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送開始！ TOKYO MX：4月14日より 毎週火曜日23:00〜

MBS：4月14日より 毎週火曜日26:30〜

BS朝日：4月17日より 毎週金曜日23:30〜

※放送日時は変更になる場合がございます。 ▼原作

堂本裕貴「愛してるゲームを終わらせたい」(小学館「サンデーうぇぶり」連載中) ▼公式サイト/SNS

アニメ公式サイト：https://www.aishiteru-game.com

公式X：https://x.com/aishiterugame https://youtu.be/0SnZoZX5U14 https://youtu.be/vqzvn0HSgEc

◾️『i Best -Singles Collection-』

2026年3月25日（水）発売

購入：https://cwhw.lnk.to/E8H84X

配信：https://cwhw.lnk.to/i_BEST 初回盤ケース 初回盤展開図 通常盤 ○初回生産限定盤[2CD＋Blu-ray＋Goods]

価格：7,000円（税込）

品番：SMCL 981〜984

仕様＆グッズ内容：

・7インチサイズ

・特製ケース

・オリジナルアクリルスタンド

ヤマコ描きおろしの新ビジュアルを使用！

・ジャケットイラストカードセット 全25種

CHiCO with HoneyWorksがこれまでに発売した全シングルとアルバム（初回盤のみ）のジャケットイラストをリリース時より大きい7インチサイズのカードで一挙封入（アニメ盤イラストは除く）。 ○通常盤[2CD]

価格：3,500円（税込）

品番：SMCL 985〜986 ＜収録内容＞

[CD]

Disc1

01.世界は恋に落ちている ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

02.アイのシナリオ ＜TVアニメ『アオハライド』OPテーマ＞

03.プライド革命 ＜TVアニメ『銀魂゜』OPテーマ＞

04.恋色に咲け ＜HoneyWorks映画『ずっと前から好きでした。〜告白実行委員会〜』OP主題歌＞

05.カヌレ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

06.ウルフ ＜少女マンガ Sho-Comi『泡恋』コラボソング＞

07.今日もサクラ舞う暁に ＜TVアニメ『銀魂〜よりぬけ！銀魂さん〜』OPテーマ＞

08.ツインズ ＜TVアニメ『プリプリちぃちゃん!!』第2クールOPテーマ＞

09.ノスタルジックレインフォール ＜TVアニメ『恋は雨上がりのように』OPテーマ＞

10.ヒカリ証明論 ＜TVアニメ『銀魂〜銀の魂篇〜』EDテーマ＞

11.ミスター・ダーリン ＜中川翔子さんコラボシングル＞

12.ギミギミコール ＜スカイピースさんコラボシングル＞

13.乙女どもよ。 ＜TVアニメ『荒ぶる季節の乙女どもよ。』OP主題歌＞ Disc2

01.決戦スピリット ＜TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』EDテーマ＞

02.鬼ノ森 ＜映画『樹海村』主題歌＞

03.醜い生き物 ＜TVアニメ『裏世界ピクニック』OP主題歌＞

04.冒険のVLOG ＜日本テレビ系TVアニメ『EDENS ZERO』EDテーマ＞

05.我武者羅 ＜テレビ東京系TVアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS』OPテーマ＞

06.LOVE FIGHT ＜マンガアプリ「GANMA!（ガンマ!）」連載『女子力高めな獅子原くん』コラボ楽曲＞

07.ビビっとラブ ＜TVアニメ『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』EDテーマ＞

08.ヒミツ恋ゴコロ ＜TVアニメ『彼女、お借りします』第2期OPテーマ＞

09.くすぐったい。 ＜TVアニメ『キミと越えて恋になる』OPテーマ＞

10.戦場の華 ＜TVアニメ『最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか』OPテーマ＞

11.STAY WITH YOU（CHiCO×Gom）*新曲

12.ハートの本音 *新曲 [Blu-ray]

Music Clip Collection

世界は恋に落ちている

アイのシナリオ

プライド革命

恋色に咲け

カヌレ

ウルフ

今日もサクラ舞う暁に

ツインズ

ノスタルジックレインフォール

ヒカリ証明論

ミスター・ダーリン

ギミギミコール

乙女どもよ。

決戦スピリット

鬼ノ森

醜い生き物

冒険のVLOG

我武者羅

ビビっとラブ

ヒミツ恋ゴコロ

くすぐったい。

戦場の華

◾️＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）＞ 2026年

7月3日（金）東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日（日）北海道・PENNY LANE24

7月18日（土）香川・高松festhalle

7月19日（日）福岡・福岡DRUM LOGOS

7月20日（月・祝）大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日（土）宮城・仙台Rensa

8月9日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日（土）石川・REDSUN

8月23日（日）愛知・Zepp Nagoya 詳細：https://www.chicoxxx.com/information/detail/?id=580360&artist=cwhw