江戸川乱歩賞は、1954年より江戸川乱歩の寄付を基金として日本推理作家協会によって、推理小説を奨励するために制定された文学賞。推理作家の登竜門として知られるこの賞は歴史があり、西村京太郎や皆川博子も受賞作家のひとりなのだ。本記事では、最新の受賞作品からさかのぼり、歴代江戸川乱歩賞作品を一挙紹介！ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。この記事の画像を見る■第71回殺し屋の営業術殺し屋の営業術殺し屋の営