福島温泉／石岡真代さん 燃料代が高止まりしている状況に、岡山市の銭湯を運営する人から不安の声が上がっています。 岡山市南区にある福島温泉。創業は1958年。湯船からは赤い瀬戸大橋を望むことができ、脱衣所では1回10円のマッサージ器が今も稼働している昭和レトロな銭湯です。 福島温泉にも原油高の影響が。 （福島温泉／石岡真代さん）「月に5万円以上（値上がり）。きつい状況」 アメリカによ