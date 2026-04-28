全日本スキー連盟（SAJ）は28日、東京都内で25〜26年シーズンに優れた成績を収めた選手を表彰する「スノーアワード2026」を開催した。各種目の優秀選手賞も発表され、スノーボードからは2月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したハーフパイプ男子の戸塚優斗（ヨネックス）、ビッグエア男子の木村葵来（ムラサキスポーツ）、同女子の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）、スロープスタイル女子の深田茉莉（トヨタ自動車）ら総