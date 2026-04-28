世界を行き交う飛行機で、もっと多い路線はどこだろうか。航空データ分析大手「OAG」による調査で、座席供給数という観点から多かったのが、以下。1位の済州−ソウル金浦線は、2025年で年間1440万席、毎日ほぼ3万9千席を提供しているという。1位済州−ソウル金浦2位札幌新千歳−東京羽田3位福岡−東京羽田4位ハノイーホーチミン5位ジェッダーリャド6位メルボルンーシドニー7位東京羽田−沖縄那覇8位ムンバイーデリ