【韓国】世界の飛行機で最も忙しい「ソウル金浦−済州」ってどんな路線？ 実際に乗ってみた
世界を行き交う飛行機で、もっと多い路線はどこだろうか。航空データ分析大手「OAG」による調査で、座席供給数という観点から多かったのが、以下。1位の済州−ソウル金浦線は、2025年で年間1440万席、毎日ほぼ3万9千席を提供しているという。
1位 済州−ソウル金浦
2位 札幌新千歳−東京羽田
3位 福岡−東京羽田
4位 ハノイーホーチミン
5位 ジェッダーリャド
6位 メルボルンーシドニー
7位 東京羽田−沖縄那覇
8位 ムンバイーデリー
9位 北京−上海虹橋
10位 上海虹橋−深圳
堂々1位となった路線に、2026年2月に搭乗した。出発空港は、ソウル金浦空港。国際線もあるが、先に仁川空港に着いたため、空港鉄道で金浦空港へ移動した。
今回、韓国のLCC（格安航空会社）である「ティーウェイ航空」を利用。ちなみにこの路線、大韓航空やアシアナ航空の大手航空会社をはじめ、LCCも国際線専門を除き、ほぼ全社が飛んでいる。出発案内は済州行きが並ぶ。
運賃は信じられないことに、片道総額2400円ほど。運賃はたった850円で、それに空港使用料などが加算されたが、それでも韓国の物価を考えると非常に安い。しかも、受託手荷物15kgまで無料。
他社とも比較して買ったが、これより少し高い程度で、全社を合わせると19時台などは、ほぼ10分おきに便があるのではないかと思うほど選び放題だった。
金浦空港は数年前にリニューアルされ、近代的なデザインのターミナルとなった。とはいえ、日本の国土の4分の1ほどしかなく、国内線は済州便と釜山便を除けば、数えるほど。それほど広くないターミナルは移動に時間がかからないのがいい。しかも、コンビニやフードコードもちゃんとあるので困らない。
済州行きはほぼ満席。出発が10分ほど遅れたが、LCCで夜便だと許容範囲である。
驚いたことに、飛行機はまだ新しく、座席にUSBポートが付いていて、充電できた。さすが、スマホ大国の韓国である。
客層は、旅行客というより、ビジネス客やちょっと遊びに行く感じで軽装の人々が多かった。欧米系やイスラム系の外国人もいたが、日本人は見かけなかった。日によっては総額1000円台もザラにあると聞き、気軽に移動できる行き先につき、それだけ多くの便があっても需要があるのだろう。
なお、済州空港は、韓国の空港では珍しく、空港の展望デッキで飛行機が撮影できる。アクリルガラス越しだが、背景が海なので、撮影ロケーションは悪くない。世界で最も忙しい路線だけあり、国際線を含めて飛行機がよく行き来し、撮影スポットも設けられている。
■WHAT WERE THE BUSIEST AIRLINE ROUTES OF 2025? (OAG)
https://www.oag.com/busiest-routes-world-2025
(Written by AS)
1位 済州−ソウル金浦
2位 札幌新千歳−東京羽田
3位 福岡−東京羽田
4位 ハノイーホーチミン
5位 ジェッダーリャド
6位 メルボルンーシドニー
7位 東京羽田−沖縄那覇
8位 ムンバイーデリー
9位 北京−上海虹橋
10位 上海虹橋−深圳
今回、韓国のLCC（格安航空会社）である「ティーウェイ航空」を利用。ちなみにこの路線、大韓航空やアシアナ航空の大手航空会社をはじめ、LCCも国際線専門を除き、ほぼ全社が飛んでいる。出発案内は済州行きが並ぶ。
運賃は信じられないことに、片道総額2400円ほど。運賃はたった850円で、それに空港使用料などが加算されたが、それでも韓国の物価を考えると非常に安い。しかも、受託手荷物15kgまで無料。
他社とも比較して買ったが、これより少し高い程度で、全社を合わせると19時台などは、ほぼ10分おきに便があるのではないかと思うほど選び放題だった。
金浦空港は数年前にリニューアルされ、近代的なデザインのターミナルとなった。とはいえ、日本の国土の4分の1ほどしかなく、国内線は済州便と釜山便を除けば、数えるほど。それほど広くないターミナルは移動に時間がかからないのがいい。しかも、コンビニやフードコードもちゃんとあるので困らない。
済州行きはほぼ満席。出発が10分ほど遅れたが、LCCで夜便だと許容範囲である。
驚いたことに、飛行機はまだ新しく、座席にUSBポートが付いていて、充電できた。さすが、スマホ大国の韓国である。
客層は、旅行客というより、ビジネス客やちょっと遊びに行く感じで軽装の人々が多かった。欧米系やイスラム系の外国人もいたが、日本人は見かけなかった。日によっては総額1000円台もザラにあると聞き、気軽に移動できる行き先につき、それだけ多くの便があっても需要があるのだろう。
なお、済州空港は、韓国の空港では珍しく、空港の展望デッキで飛行機が撮影できる。アクリルガラス越しだが、背景が海なので、撮影ロケーションは悪くない。世界で最も忙しい路線だけあり、国際線を含めて飛行機がよく行き来し、撮影スポットも設けられている。
■WHAT WERE THE BUSIEST AIRLINE ROUTES OF 2025? (OAG)
https://www.oag.com/busiest-routes-world-2025
(Written by AS)