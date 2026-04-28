ロックバンド「マキシマムザホルモン」のナヲ（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。「嵐」の二宮和也（42）についてつづった。「と、届いてた…」と書き出したナヲ。「本人に！！！届いてた……！！！心臓が！止まったよ！！」とつづって二宮がXでポストした内容を共有した。ポストには26日、福岡県で開かれた嵐の公演のすぐ近くの地行浜で開催されていたロックフェスにおいて「ホルモン」と「四星球」が嵐をリス