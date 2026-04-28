Ｊ１浦和は２８日、マチェイ・スコルジャ監督との契約を解除したと発表した。明治安田Ｊ１百年構想リーグでは開幕から波に乗れず、現在はＰＫ戦負けを含めて７連敗中となっていた中での契約解除となった。スコルジャ監督はクラブを通じて「この困難な状況の中でも、私は最後までチームとともに戦い抜く覚悟で取り組んでまいりました。しかしながら、現状についてクラブと深く協議を重ねた結果、チームには変化が必要であると感