国影は4月1日、東京・三軒茶屋に新店舗、隠れ家居酒屋「中川家」をオープンしました。同時にMakuakeプロジェクトも開催中です。■ディープな飲み屋街の喧騒から離れた、ビル2階の空間飲食店が密集し、日々多くの人で賑わう三軒茶屋の三角地帯。その一角で13年間営業している居酒屋「国影」が、新たな店舗「中川家」をオープンしました。出店場所は「国影」が所在する建物の2階です。「ゆっくりと料理や会話を楽しみたい」というゲ