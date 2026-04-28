日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年4月20日〜26日）では、「無料ゲームチャート」1位には『ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG』がランクイン。「有料ゲームチャート」1位には『ダンジョンウィズイン』が初登場した。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆ドラクエシ