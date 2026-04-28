【App Store iPhoneゲームチャート】『ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG』無料チャート1位に登場（4/20〜26）
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年4月20日〜26日）では、「無料ゲームチャート」1位には『ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG』がランクイン。「有料ゲームチャート」1位には『ダンジョンウィズイン』が初登場した。
【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャート TOP10
◆ドラクエシリーズの新作ローグライトアクションRPG
「無料ゲームチャート」1位の『ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG』は、ドラクエシリーズの新作ローグライトアクションRPG。プレイヤーは、ランダムに出現する「冒険スキル」を選んで、モンスターの群れに立ち向かう。冒険スキルはステージごとにリセットされるため、遊ぶたびにランダム要素が楽しめる。また、さまざまな職業の中から選んで、自分だけのパーティを結成することができる。
2位には、『時巡るエコーキューブ ドット絵×放置RPG新作』が初登場。3位は『ロイヤルキングダム (Royal Kingdom)』、4位は『ブロックブラスト (Block Blast)』、5位は『Jewel Coloring』と、根強い人気のタイトルが続いた。
6位には、こちらも新作の『コロコロダイセロ』が初登場。本作は、ダイスの出目によって攻撃力が変化したり、ゲーム中で付与されるランダムスキルの選択によって展開が変化したりと、ローグライト要素によるランダム性が楽しめるカジュアルゲーム。さらに、ポーカーの手のようにゾロ目の数などでボーナスが付与され、サイコロの振り直しなどランダム要素と選択のバランスを迫られるのが醍醐味といえる。
◆魔王となり自分だけの無慈悲なダンジョンを構築していく『ダンジョンウィズイン』
一方、「有料ゲームチャート」1位に初登場した『ダンジョンウィズイン』は、魔王となり自分だけの無慈悲なダンジョンを構築していく「ストラテジー」ジャンルの作品。プレイヤーは、世界を探索して散り散りになった魔物たちを糾合し、致命的な罠を配置して無礼な侵入者たちを破滅させていく。
続く2位には、上位常連の人気作『Minecraft』が登場。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
3位には、『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝』がランクインし、首位に初登場した前週に続き2週連続でTOP3入りした。同名のスマスロ実機を再現したシミュレーターアプリで、スマホの中で実機さながらのプレイを楽しむことができる。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。
◆ドラクエシリーズの新作ローグライトアクションRPG
「無料ゲームチャート」1位の『ドラゴンクエストスマッシュグロウ ドラクエローグライトRPG』は、ドラクエシリーズの新作ローグライトアクションRPG。プレイヤーは、ランダムに出現する「冒険スキル」を選んで、モンスターの群れに立ち向かう。冒険スキルはステージごとにリセットされるため、遊ぶたびにランダム要素が楽しめる。また、さまざまな職業の中から選んで、自分だけのパーティを結成することができる。
2位には、『時巡るエコーキューブ ドット絵×放置RPG新作』が初登場。3位は『ロイヤルキングダム (Royal Kingdom)』、4位は『ブロックブラスト (Block Blast)』、5位は『Jewel Coloring』と、根強い人気のタイトルが続いた。
6位には、こちらも新作の『コロコロダイセロ』が初登場。本作は、ダイスの出目によって攻撃力が変化したり、ゲーム中で付与されるランダムスキルの選択によって展開が変化したりと、ローグライト要素によるランダム性が楽しめるカジュアルゲーム。さらに、ポーカーの手のようにゾロ目の数などでボーナスが付与され、サイコロの振り直しなどランダム要素と選択のバランスを迫られるのが醍醐味といえる。
◆魔王となり自分だけの無慈悲なダンジョンを構築していく『ダンジョンウィズイン』
一方、「有料ゲームチャート」1位に初登場した『ダンジョンウィズイン』は、魔王となり自分だけの無慈悲なダンジョンを構築していく「ストラテジー」ジャンルの作品。プレイヤーは、世界を探索して散り散りになった魔物たちを糾合し、致命的な罠を配置して無礼な侵入者たちを破滅させていく。
続く2位には、上位常連の人気作『Minecraft』が登場。同作は、攻略目標や目的が設定されていないサンドボックスゲーム。創造力やプログラミング学習に役立つなどの観点から「教育版マインクラフト」を導入している学校も多く、大人はもちろん子どもたちにも広く親しまれている。
3位には、『スマスロ マギアレコード 魔法少女まどかマギカ外伝』がランクインし、首位に初登場した前週に続き2週連続でTOP3入りした。同名のスマスロ実機を再現したシミュレーターアプリで、スマホの中で実機さながらのプレイを楽しむことができる。
ランキングTOP10は「オリコンニュース」でご覧ください。
※ランキングについて
日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を基に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜〜日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone アプリチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。