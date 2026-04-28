鮮やかな青色が目を引く「アクエリアス THE 0」が、コカ・コーラシステムより4月27日に全国発売されました。メーカー希望小売価格は210円（税別／500ml PET）。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「アクエリアス THE 0」は、糖類とカロリーの“Wゼロ”を実現しつつ、アミノ酸とナトリウムを配合。効率的な水分補給をうたうスポーツドリンクです。液色はスポーツドリンクのイメージを覆すような鮮やかな青。パッ