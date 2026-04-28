Image: Apple 大きな変革の時？なのかもしれません。もはや秋の風物詩となっている、新型iPhoneの発売。今年は18シリーズや、噂されている折りたたみiPhone（iPhone Fold? Ultra?）が登場すると期待されていますが、ちょっと待って。ベースモデルのiPhone 18には、登場時期が春に移動されるという噂があります。iPhoneの発売時期が変わる可能性。iPhone 18／18e／Air 2は来春に？Proシリーズ