熊本県が計画する、半導体関連企業や研究機関を集めた「サイエンスパーク」構想で、不動産大手の三井不動産が整備する「中核となる拠点」の概要が明らかになりました。 【写真を見る】『圧倒的な相乗効果』三井不動産が本気で挑む熊本の未来！ 30ヘクタールの巨大拠点「イノベーション創発エリア」熊本が"半導体の聖地"へさらに一歩進む 熊本県 木村敬知事「熊本から未来の産業を生み出していくベース