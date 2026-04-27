テレビアニメ『暴食のベルセルク』第2期が制作されることが決定した。公開されたビジュアルには、主人公フェイトと聖騎士ロキシーが二人で手を合わせて「２」の文字を作っている。また、ロキシーは第２期より登場する新衣装を身にまとっており、彼らが紡ぐ新しいストーリーへ期待が高まる。【動画】TVアニメ『暴食のベルセルク』ティザーPV原作は『暴食のベルセルク〜俺だけレベルという概念を突破する〜』一色一凛によるライ