「猫は無理や！」と断固拒否していたおじいちゃん。そんなおじいちゃんの家に猫さんがやってきたところ、お手本のような手のひら返しっぷりが69万回以上も閲覧されるほど話題に！「猫の顔よwww」「おじいちゃんは幸せそう」「おじいちゃんと猫の表情の対比がすごく好きw」といった声が寄せられました！ 【写真：『猫が大嫌い』で『断固拒否』していたおじいちゃん→約１年後……『信じられない光景』】 猫嫌いなおじいちゃん