演歌歌手の千昌夫（79）が27日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。千は「女房と。#女房#感謝」とつづり、妻と並んで笑顔の2ショットを投稿。ファンからは「ベストカップルお似合いですね」「ラブラブ最高ですね」などの声が寄せられた。千は1972年にタレントのジョーン・シェパードと結婚も88年に離婚。のちに18歳年下の外国人女性と再婚し、2男2女をもうけた。次女のダニエラは09年に