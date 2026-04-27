【モデルプレス＝2026/04/27】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が4月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。玄関で遊ぶ息子の姿を公開した。【写真】31歳クリエイター「正座がもちもち」自宅玄関で遊ぶ1歳息子◆ゆうこす、玄関で遊ぶ息子を公開ゆうこすは「何が楽しいのか分からんけど玄関でタッパーが楽しい息子」とコメントを添え、帽子を被った息子がプラスチック容器を手にする微笑ましい姿を披露。