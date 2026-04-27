『ゴリラのはなくそ』（あすなろ書房）より「朝ごはんは何を食べた？」「昨日は何の夢を見た？」――。『ゴリラのはなくそ』（あすなろ書房）は、ゴリラから投げかけられる11の質問に読者が答えていく絵本です。ただし読者は絵本の冒頭で、何を聞かれても「ゴリラのはなくそ」と答えるよう約束させられます。ゴリラの質問はページをめくるたび、どんどんエスカレートして……。ユーモアたっぷりの読者参加型絵本はどのようにして生