３月末にＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビ系新報道番組「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜・午後１０時）が２５日にスタート。初回の世帯平均視聴率が３・８％を記録したことが２７日、分かった。個人視聴率は２・１％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）同番組はニュースの結論だけではなく、そこに至るプロセス「ＬＯＧ＝取材の記録」も伝える追跡ドキュメンタリー型