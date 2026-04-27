ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信といった原油ＥＴＦはしっかり。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が、日本時間２７日午前９時時点で１バレル＝９６ドル前後と強含み状態にある。先週末２４日の清算値（終値に相当）は前日比１．４５ドル安の９４．４０ドルだった。米国とイランの戦闘終結に向けた２回