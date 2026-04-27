作家乙武洋匡氏（50）が26日夜、Xを更新。YouTuberヒカルやキングコング梶原雄太（45）が、タモリについて「面白くない」と発言し、ネット上で議論を呼んでいる「タモリ」問題について、「中学生男子ムーブに胸焼け」→「反駁することで、それを胃薬にしてる」と、独自の分析を指摘した。梶原は20日に更新されたヒカルのYouTubeチャンネルに出演。ヒカルは動画で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くない