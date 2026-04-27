4月に就職、転職をした人は多いのではないでしょうか。中には、入社して1カ月もたたないうちに退職をする人がいますが、転職活動で不利にはならないのでしょうか。ヒロコマナーグループ代表で、企業価値を高める人財育成コンサルティングをはじめ、皇室のマナー解説やNHKドラマ「岸辺露伴は動かない 富豪村」などのマナー指導などでも活躍するマナーコンサルタント・西出ひろ子さんに聞きました。【便利】「えっ…」これが「退