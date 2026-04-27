松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円）決勝戦が行われ、25年ガールズ最優秀選手の佐藤水菜が1周逃げ切って完全Vを決めた。昨年8月の女子オールスター以来となるG1参戦の太田りゆ（31＝埼玉）が2着。準決勝に続き、佐藤をマークして流れ込んだ。太田は「力勝負をしたかったけど、6番車なので位置取りが難しかった。（佐藤が）来たので、少しでもいい着をと思って、あの位置になった。