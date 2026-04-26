開会式には、出場する11チームの監督や選手の代表らおよそ60人が出席しました。大会実行委員長を務める山形新聞社取締役の峯田益宏読者局長があいさつし、「スポーツの底力を県民に実感してもらえるレースとなるよう一丸となって大会を盛り上げていきましょう」と激励しました。続いて、それぞれのチームカラーが入ったたすきが監督たちに手渡されました。そして、前回大会の総合優勝南陽・東置賜チ