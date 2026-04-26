シユイが『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」のシングルCDをリリースすることが決定した。今作ジャケットには、『杖と剣のウィストリア』キャラクターデザイン・総作画監督を務める小野早香が本作のために描き下ろしたエルファリアのイラストを使用。さらに裏面も小野早香の描き下ろしによるシユイの似顔絵を掲載している。また、本日19時より、シユイ似顔絵を使用したミュージックビデオも公開予