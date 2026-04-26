シユイが『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌「リーチライト」のシングルCDをリリースすることが決定した。

今作ジャケットには、『杖と剣のウィストリア』キャラクターデザイン・総作画監督を務める小野早香が本作のために描き下ろしたエルファリアのイラストを使用。さらに裏面も小野早香の描き下ろしによるシユイの似顔絵を掲載している。

また、本日19時より、シユイ似顔絵を使用したミュージックビデオも公開予定だ。

楽曲「リーチライト」は、TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2エンディング主題歌。今作は、YouTubeに投稿されている「生きるfeat.可不」の再生回数が2900万回を超えている水野あつが作詞作曲を担当し、前作「オーバーラップ」を書き下ろした雪乃イトが作曲編曲を担当している。

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』Season2は、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノと新鋭の漫画家・青井聖による漫画を原作に、魔法至上主義の世界に一振りの剣で挑む少年・ウィルの戦いを描いた作品。 2024年7月にシーズン1が放送され、圧倒的なアクションシーンが大きな反響を呼んだ本作の新シリーズ『杖と剣のウィストリア』Season2が2026年4月12日より放送中。