キャセイパシフィック航空は、成田国際空港の「キャセイパシフィック・ラウンジ」で改修工事に伴い、一時休業する。改修期間は5月11日から。期間中は日本航空（JAL）が運営する各ラウンジの利用を呼びかけている。現在のキャセイパシフィック・ラウンジは、2023年2月15日に移転オープン。アメリカン航空のラウンジ「アドミラルズクラブ」跡地に居抜きで入居していた。面積は1,240平方メートル、座席数は235席を設け、面積は2.4倍、