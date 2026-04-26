元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。初めてのテレビ出演の思い出を語った。リスナーから「初めて振り入れされた、もしくはバックで踊った曲を覚えていますか？」と質問が寄せられ、松岡は「最初、『アイドル共和国』って番組がありまして。1990年1月かな、俺が初めてテレビ出たのが。その時はSMAPのバックです」と明かした。「井ノ原（快彦）もいて。で、その『Baby B