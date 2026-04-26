米人気女優シドニー・スウィーニー（28）の、5月1日に公開される米映画「プラダを着た悪魔2」のカメオ出演シーンが全カットされていたことが26日までに分かった。ブレークのきっかけとなったドラマ「ユーフォリア／EUPHORIA」シーズン3の配信がスタートし、Netflix（ネットフリックス）が製作する「ガンダム」シリーズ初となる実写版に主演することが決まるなど勢いに乗るスウィーニーは、女優エミリー・ブラント演じるディオール