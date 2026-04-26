話題のぷっくりした立体シールを自宅で簡単に作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…簡単じゃん！」これが“ぷっくりシール”の作り方です！大王製紙は「手作りぷっくりシールで推し活しちゃお！」と投稿。ぷっくりシールの作り方について、次のように紹介しています。【ぷっくりシ