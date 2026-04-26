「君が死刑になる前に」（読売テレビ・日本テレビ系）の第4話が、23日に放送された。本作は、7年前にタイムスリップした琥太郎（加藤清史郎）、隼人（鈴木仁）、凛（与田祐希）が、過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ。（＊以下、ネタバレ含みます）第3の事件の被害者・宮地（伊島空）の死亡推定時刻に、汐梨（唐田えりか）が事件現場近辺にいたことが判明。警察