「ドジャース−カブス」（２４日、ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で先発出場し、三回の守備でホームランキャッチを見せた。スミスの先制３ラン後、続くタッカーの打球が右翼ポール際を襲った。これに鈴木がフェンスにはりつき、最後はジャンプしてグラブに打球を収めた。捕れなければスタンドインしていた打球だっただけに、敵地は大きなタメ息に包まれた。納得の表情を浮かべながらベンチへ戻った