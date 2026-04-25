今年のクイーンＣで重賞初制覇を果たし、前走の桜花賞で９着だったドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は、オークス（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を目指して調整を進めていくことが分かった。社台グループオーナーズが４月２５日、ホームページで発表した。同馬は現在、福島・ノーザンファーム天栄で放牧に出ている。