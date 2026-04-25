フリーアナウンサーの高島彩（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。中学生になった長女への2週間分のお弁当を公開した。「長女が中学生になり週6お弁当生活スタート」と高島アナ。「苦行かと思われたお弁当作りも今のところ毎日楽しくテキトーに詰め込んでおりますが2週間たって既にネタ切れこれが6年続くのかぁー」と苦笑した。「焼肉弁当」「ピーマンの肉詰め弁当」「鶏の照り焼き弁当」「鶏つくね弁当」「ミ