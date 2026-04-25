日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。ロッテは東妻勇輔投手、池田来翔選手、井上広大選手の3選手を1軍登録しました。東妻勇輔投手は今季初昇格。8年目のリリーフ右腕は、今季ファーム9登板で1勝1敗1セーブ、防御率1.35と好投を続けていました。5年目の池田選手は、開幕1軍スタートも6試合で9打数無安打と振るわず。5日に抹消されると、その後2軍で調整を続け、直近22日には2点タイムリー3塁打を記録。ファームの16試合で打率.381