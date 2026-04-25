◇NBAプレーオフ1回戦・第3戦レイカーズーロケッツ（2026年4月24日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が24日（日本時間25日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第3戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。前半から3本の3Pシュートとアリウープダンクを叩き込んでチーム最多タイ16得点の活躍を見せた。チームは63ー52と11点リードで前半を折り返した。前回の試合となった21日（同22日）の第2戦では豪快なアリウープダンクや3