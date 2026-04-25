23日、ニュースサイト「47NEWS」は「成田空港にまさかの大行列『電子手続きなのに、“紙”より並ぶはめに』…税関の真実時短のために導入したはずがなぜ？」と銘打ち、その「構造的」な原因を報じた。 日本政府は2021年12月より、日本の入国手続き（検疫、入国審査及び税関申告）のオンラインサービスとして「Visit Japan Web」を運用。現在、同サービスは多くの入国者・帰国者に利用されている。 同サ