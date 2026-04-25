『期待されている人の33％が「積極的休養」と「消極的休養」を使い分けています』そう語るのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3,000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、同世代より出世が早い「期待されている人たち」の意外な共通点が見えてきたと言う。その特徴をまとめた書籍『会社から期待さ